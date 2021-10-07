У підземці відключали напругу на контактній рейці.

У Києві сьогодні зупиняли "червону лінію" метро через падіння на колію дитячого самокату.

Про це повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен".

"Падіння багажу на колії стало сьогодні причиною зупинки червоної лінії. Подія трапилася на станції "Театральна". Під час очікування поїзда пасажири впустили дитячий самокат. Щоб дістати річ та забезпечити рух поїздів, було необхідно відключити напругу на контактній рейці, а відповідно – зупинити лінію", – сказано в повідомленні.

У столичній підземці закликають пасажирів дотримуватися Правил користування метрополітеном. Зокрема, особливо важливо не заходити за обмежувальну лінію та триматися за поручень.

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Автор: Віталій Саєнко