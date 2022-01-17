У Кременчуці Полтавської області мікроавтобус врізався в газову ємність на АЗС.

Про це пізно ввечері 16 січня повідомили в ДСНС.

"16 січня о 22:10 у м. Кременчук внаслідок ДТП мікроавтобус здійснив зіткнення з газовою ємністю (орієнтовно 5 м. куб.) на території АЗС "Мотто" з наступним горінням ємності та мікроавтобуса. Станом на 22:45 спостерігається відкрите горіння газового модуля (5 м. куб.) та мікроавтобуса. Загрози розповсюдження пожежі на ємності з пальним автозаправки немає", - йшлося в повідомленні.

Зазначалося, що на місці працюють водяні стволи для гасіння та захисту, а протипожежне водопостачання розташовано на відстані 350 м від пожежі. До гасіння залучили 20 осіб та 5 одиниць техніки.

Згодом у ДСНС поінформували, що станом на 23:00 до гасіння відкритого горіння газового модуля та мікроавтобуса на АЗС вже було залучено 28 осіб та 8 одиниць техніки.

Потім з'явилася інформація, що станом на 06:00 17 січня пожежу ліквідували.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 28 жовтня, в Харківській області на автодорозі Київ-Харків-Довжанський стався потужний вибух на АЗС. Розгерметизувалася підземна ємність з газом. Вогонь перекинувся на два вантажні автомобілі. За кілька годин пожежу вдалося загасити.