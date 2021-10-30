Жертв та постраждалих немає.

Залишки газового конденсату після вибуху на автозаправці в Харківській області вранці 28 жовтня, продовжують горіти.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Пожежу на площі 250 квадратних метрів вдалося локалізувати ще у четвер о 5:48.

"Станом на 7:00 30 жовтня на території АЗС "WOG" через запірну арматуру підземної ємності продовжується горіння залишків газового конденсату", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Жертв та постраждалих немає.

Для чергування залучили 5 осіб та 1 одиницю техніки ДСНС.

Що відомо про вибух

Вранці, 28 жовтня, в Харківській області на автодорозі Київ-Харків-Довжанський стався потужний вибух на АЗС.

Інцидент стався біля села Рай-Оленівка Холодногірського району. На АЗС сталася розгерметизація підземної ємності з газом, після чого пролунав вибух. Він спровокував пожежу, вогонь перекинувся на два вантажні автомобілі.

Через кілька годин пожежу було ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Автор: Віолетта Орлова