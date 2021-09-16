Сам пам’ятний хрест вцілів.

У Кривому Розі невідомі вдруге пошкодили відкритий у 2020 році пам’ятник українським військовим, котрі загинули під Іловайськом.

Про це пише Радіо Свобода.

За даними одного з ініціаторів створення пам’ятника, екс-куратора "Кривбасу" Миколи Колесника, вандали виламали й украли гільзи для квітів, встановлені біля підніжжя монумента.

Сам пам’ятний хрест вцілів.

Читайте такожВибух авто у Дніпрі: ЗМІ дізналися попередні висновки експертівТепер ініціатори роздумують про заміну матеріалу, з яких були виготовлені гільзи, щоби у майбутньому вони не приваблювали вандалів.

Пам’ятник "Іловайський хрест" у Кривому розі встановили торік у серпні. Основа й підніжжя монумента виготовлені з граніту, інші елементи – з бронзи.

Одразу після відкриття "хреста" стало відомо про його пошкодження.

Як писав УНІАН, у 2020-му в Кривому Розі чоловік обмалював фарбою пам’ятник жертвам Голокосту, правоохоронці його одразу ж спіймали.

Пізніше невідомі намагалися знищити пам’ятний знак загиблим за волю України у місті Конотоп.

Крім того, у Львові провокатори облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері, а у Житомирі вандали сплюндрували пам’ятник Героям Небесної Сотні у центрі міста.

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Автор: Віолетта Орлова