Поряд з ним виявили фрагменти футболки, схожої на військову – з липучками для шевронів.

У Довгінцівському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області учора надвечір підліток знайшов у лісопосадці людський череп, про що повідомив поліцію.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонєн.

За її словами, інших останків тіла на місці не виявлено, однак поряд знайшли фрагменти футболки, схожої на військову – з липучками для шевронів. На фрагментах одягу були плями бурого кольору.

Читайте такожДобу жив з трупом, а потім розпиляв його у ванній: спливли деталі звірячого вбивства в Києві"Не можна наразі сказати, чи має знайдений одяг стосунок до черепа та чи є плями на ньому кров’ю. Череп направлено на експертизу, яка встановить обставини смерті, час, коли сталася трагедія, та особу жертви", - зазначила Лєсонєн.

За її словами, ймовірно, сьогодні буде відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства за ст. 115 Кримінального кодексу України.

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Автор: Раїса Юргель