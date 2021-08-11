У Луцькому СІЗО помер 62-річний чоловік, якого підозрювали у вбивстві дружини та доньки.
Про це Суспільному повідомив головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.
Чоловік помер у вівторок, 10 серпня, орієнтовно о 21:00. У камері з ним перебувало ще четверо ув'язнених. Їх вже опитали слідчі.
За словами речниці прокуратури області Наталії Мурахевич, в Луцьке СІЗО викликали екстрену медичну допомогу, проте реанімаційні заходи не були ефективними.
"Було встановлено, що тілесних ушкоджень йому ніхто не наносив. Щоб встановити остаточну причину смерті тіло направили на судмедекспертизу", – розповів Плазовський.
За фактом смерті ув'язненого правоохоронці внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтями 115 та 140 кримінального кодексу України.
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Що відомо про вбивство
В ніч на вівторок, 20 липня, на проспекті Соборності у Луцьку трапилося подвійне вбивство. Чоловік зарубав сокирою дружину і доньку.
Він сам попросив сусідку викликати поліцію і зізнався у скоєному.
За вбивство чоловіку загрожувало довічне ув'язнення.