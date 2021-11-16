По прибуттю інспектори виявили у заявника водійське посвідчення з ознаками підробки документа.

У Луцьку 19-річний парубок купив в інтернеті підроблені права категорії А, а потім подзвонив у поліцію з претензіями, що документ не з'являвся в мобільному додатку "Дія".

Про цей випадок розповіли у патрульній поліції Волинської області на своїй сторінці в Facebook.

За словами юнака, він за "документ" попередньо заплатив 1000 гривень, а потім на пошті, коли забирав його, сплатив ще 3000 гривень. Та був дуже здивований, чому його права не зафіксовані в "Дії".

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По прибуттю інспектори виявили у заявника водійське посвідчення з ознаками підробки документа. Пізніше була викликана слідчо-оперативна група.

Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Україні з грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на автомобілях з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

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Автор: Вікторія Гордієнко