Ані поліція, ані місцева влада не можуть вплинути на ситуацію.

У Львові 40-річний мешканець багатоквартирного будинку наражає на небезпеку свої сусідів. Чоловіку вже давно відрізали газ, світло і воду, тож він взяв собі за звичку розводити в квартирі багаття.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що чоловік пиячить та дебоширить, на зауваження сусідів реагує агресивно. Ані поліція, ані місцева влада не можуть вплинути на ситуацію.

Про багаття в квартирі Олександра розповідає сусідка Мар’яна, яка мешкає через стінку. Каже, чоловік зловживає спиртним багато років. А з того часу, як померли його батьки, усе стало набагато гірше.

Сусіди чоловіка стривожені, що дерев’яні перекриття будинку легко можуть зайнятися. Крім того, кажуть, що чоловік агресивний, та живе в повній антисанітарії. Замість туалету в нього відро, і сморід розноситься на увесь дім.

Місцеві мешканці кажуть, що пропонували оплатити чоловіку лікування, або, принаймні, відремонтувати у квартирі туалет. Та Олександр відмовляється. Родичів у чоловіка немає, тож і вплинути на нього нікому.

Не допомагає і поліція. Там кажуть, що чоловік стоїть в них на обліку, з ним регулярно проводились профілактичні бесіди та складались протоколи. Більше поліцейські нічого зробити не можуть.

Мешканці будинку вже декілька років живуть у страху. Аби будинок не згорів, влаштовують нічні чергування. А якщо бачать в квартирі вогонь – викликають поліцію, або ж гучно стукають двері.

Юристи кажуть, що вихід у людей лише один – письмово скаржитись в усі можливі інстанції – в поліцію, ДСНС, і обов’язково – медикам. Заклади охорони здоров’я уповноважені розглядати подібні заяви. Втім, направити особу на лікування до спеціального закладу без її згоди можна лише за рішенням суду, на підставі медичного висновку.

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Автор: Дмитро Захаров