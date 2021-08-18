Потерпілий зазначив, що раніше бачив підозрюваного кілька разів.

Мешканець Львова звернувся до поліції, бо його зґвалтував знайомий. Правоохоронці оголосили підозрюваного в розшук, але він сам зв'язався з копами.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

33-річний потерпілий повідомив, що зустрів свого 48-річного знайомого, з яким бачився кілька разів. Чоловіки випивали в барі, після чого підозрюваний запросив потерпілого до себе додому, де й згвалтував.

Інцидент стався ще на початку серпня, але про це стало відомо після того, як 48-річного підозрюваного оголосили в розшук. Після оголошення в розшук чоловік зв'язався з правоохоронцями та запевнив, що прийде в поліцію з адвокатом.

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Автор: Анастасія Горбачова