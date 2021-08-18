Чоловікам загрожує кримінальна або адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з твариною.

У парку "Знесіння" у Львові іноземці зарізали козу та смажили її на вогні.

Про це в середу, 18 серпня, розповіли в патрульній поліції Львівської області.

Вдень патрульних третього батальйону викликали до парку. Очевидець розповів, що там біля цвинтаря іноземці хочуть зарізати козу і вже повели її в хащі. Зі слів заявника, в руках у людей були ножі.

Правоохоронці обстежили територію та знайшли чотирьох іноземців, які вже смажили тварину на відкритому вогні.

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"Їм дали вказівку припинити правопорушення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Львівського районного управління поліції. Іноземцям віком 24, 26, 30 та 34 роки загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене групою осіб) ККУ. Або за ч. 2 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене групою осіб) КУпАП", - розповіли в поліції.

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Автор: Катерина Комолова