На місце події викликали поліцію.

Відвідувач одного з нічних закладів Маріуполя неадекватно відреагував на українську мову працівниці, влаштувавши у приміщенні скандал.

Ролик інциденту з’явилось в одному з місцевих Telegram-каналів.

На відео потрапила лише частина конфлікту між чоловіком і працівниками закладу. Як стверджують очевидці події, чоловіку не сподобалась українська мова персоналу бару, і він вирішив з цього приводу висловитися.

Невдовзі претензії бармену переросли у звинувачення з нецензурною лайкою і погрозами. Одна з жінок намагалась заспокоїти відвідувача і вмовляла його покинути будівлю, проте той наполягав на власній правоті.

"Дивись, сюди, бл***, їб***! Хто ти така, що ти дивилась! Що ви мені пиз***?! Я на заклад напишу (нерозбірливо)", - сказав він.

Імовірно, дебошир був у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. На зйомку на телефон іншими клієнтами бару він відреагував непристойним жестом, показавши на камеру середній палець.

На місце події викликали поліцію.

Користувачі соцмереж знайшли профіль чоловіка у Facebook, у якому той поширював хвалебні новини про Путіна. Після розголосу конфлікту свою сторінку він видалив.

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