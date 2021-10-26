Очевидці зняли процес на відео, однак завадити крадіжці не намагалися.

У Миколаєві, де нещодавно запрацював сервіс вуличного прокату самокатів, п'яний перехожий активно намагався вкрасти транспортний засіб.

Процес зняли на відео очевидці, його опублікував місцевий ресурс "Преступности.НЕТ" у своєму Телеграм-каналі.

"У Миколаєві електронні самокати продовжують розбурхувати деякі уми місцевих жителів. Спочатку нові девайси намагалися потягти додому пенсіонерки, тепер за справу взялися п'яні чоловіки", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як п'яний перехожий, побачивши самокат на вулиці, спочатку довго на нього дивився, після чого твердо вирішив забрати його з собою.

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"Міркував і боровся з собою. Але жадібність перемогла совість. Чоловік підійшов до самоката, вхопився за нього, спробував зняти з підніжки, впав, але справу Свою не кинув. Зірвавши наклейку з QR-кодом, алколюбитель ще кілька хвилин балансував на кермі і, нарешті, покотив девайс за собою", - пише ЗМІ.

Примітно, що цього сталося посеред бульварної частини жвавого проспекту. Повз проїжджало чимало транспорту, але це зловмисника не збентежило - йому вдалося зрушити самокат з місця й покотити далі.

Чим у результаті закінчився інцидент - не повідомляється.

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Автор: Віолетта Орлова