Вивченням поведінки школяра займеться спеціальна комісія.

В Одесі поліція кваліфікувала як хуліганство дії восьмикласника, який бризнув на уроці в обличчя вчительці з перцевого балончика.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, правоохоронці встановлюють обставини події в школі в Суворовському районі міста.

Попередньо встановлено, що під час уроку учень 8-го класу у відповідь на зауваження вчительки розпорошив їй в обличчя вміст перцевого балончика. Жінку доставили в лікарню з опіком рогівки очей, учнів з класу евакуювали.

Як зазначається, дії 15-річного школяра кваліфікували за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Що кажуть у міськраді

Директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила журналістам, що інцидент у школі №22 ретельно вивчений.

"Причини, що призвели до такої поведінки учня, має вивчити спеціальна комісія", - сказала Буйневич.

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За її даними, постраждала - кваліфікований досвідчений педагог. Поки що невідомо, скільки часу жінка, яка дістала опік очей, пробуде на лікарняному.

За словами однокласників підлітка, його мати померла, а сьогоднішній прецедент - не виняток. Зокрема, він раніше вже порушував дисципліну.

Дочка потерпілої розповіла, що її мати - вчителька математики Тетяна Скрипник - зробила зауваження хлопцеві, тому що він не робив необхідні записи в зошиті, після чого він застосував ненормативну лексику. Вчителька попросила повторити його сказане на камеру телефону, щоб потім ніхто не доводив зворотне - що учень її не ображав. Після цього він витягнув балончик і бризнув їй в обличчя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі восьмикласник на уроці бризнув в обличчя вчительці математики з балончика.

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Автор: Лариса Козова