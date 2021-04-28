В Одесі поліція кваліфікувала як хуліганство дії восьмикласника, який бризнув на уроці в обличчя вчительці з перцевого балончика.
Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, правоохоронці встановлюють обставини події в школі в Суворовському районі міста.
Попередньо встановлено, що під час уроку учень 8-го класу у відповідь на зауваження вчительки розпорошив їй в обличчя вміст перцевого балончика. Жінку доставили в лікарню з опіком рогівки очей, учнів з класу евакуювали.
Як зазначається, дії 15-річного школяра кваліфікували за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Що кажуть у міськраді
Директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила журналістам, що інцидент у школі №22 ретельно вивчений.
"Причини, що призвели до такої поведінки учня, має вивчити спеціальна комісія", - сказала Буйневич.
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За її даними, постраждала - кваліфікований досвідчений педагог. Поки що невідомо, скільки часу жінка, яка дістала опік очей, пробуде на лікарняному.
За словами однокласників підлітка, його мати померла, а сьогоднішній прецедент - не виняток. Зокрема, він раніше вже порушував дисципліну.
Дочка потерпілої розповіла, що її мати - вчителька математики Тетяна Скрипник - зробила зауваження хлопцеві, тому що він не робив необхідні записи в зошиті, після чого він застосував ненормативну лексику. Вчителька попросила повторити його сказане на камеру телефону, щоб потім ніхто не доводив зворотне - що учень її не ображав. Після цього він витягнув балончик і бризнув їй в обличчя.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі восьмикласник на уроці бризнув в обличчя вчительці математики з балончика.
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