У жінки діагностували опік очей.

В Одесі восьмикласник на уроці бризнув у вчительку з газового балончика.

Як повідомили журналістам у мерії міста, учень 8-го класу школи № 22 використовував газовий балончик на уроці і потрапив в очі вчителю математики.

"Зараз вчительці надана перша допомога в профільній лікарні. Вона знаходиться вдома. Лікарі діагностували опік очей", - повідомили в мерії.

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До навчального закладу викликали поліцію, яка наразі розбирається в тому, що трапилося. З дитиною працюють психологи.

У мерії додали, що затяжного конфлікту між вчителькою та учнем не було.

У деяких Телеграм-каналах з'явилося відео, на якому видно, що вчителька знімає учня на камеру мобільного телефону, і просить повторити обіцянки «вбити її і зарізати». Після цього школяр розпилив газ, деякі діти почали кричати і просити відкрити вікна.

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Автор: Лариса Козова