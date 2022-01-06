Чоловіка вже екстрадували, зараз слідчі Нацполіції взяли його під варту.

У Польщі затримали та екстрадували до України екс-депутата Коломийської міськради, який перебував у міжнародному розшуку за скоєння смертельного ДТП.

Як повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України, фігуранта затримали правоохоронні органи на території Республіки Польща після кількох років переховування від українського правосуддя за кордоном.

У поліції зазначають, що в листопаді 2016 року в Івано-Франківській області трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє пішоходів. Під час досудового розслідування слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що наїзд на пішоходів здійснив водій автомобіля Audi - колишній депутат однієї з місцевих рад Івано-Франківщини.

Після проведення відповідних експертних досліджень слідчі ГСУ Нацполіції повідомили фігурантові про підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло кілька осіб. Аби уникнути відповідальності за скоєння тяжкого злочину, підозрюваний одразу ж покинув територію України. Правоохоронці оголосили його у міжнародний розшук.

4 січня цього року правопорушника екстрадували в Україну в рамках міжнародного співробітництва.

Вчора, 5 січня, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва екс-посадовцю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте такожОдесити на пробіжці героїчно врятували з моря жінку (відео)Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2016 року близько 21:00 в селі Одаї Тисменицького району від отриманих внаслідок наїзду автомобіля травм на місці аварії помер 85-річний місцевий житель, а його 71-річний односелець - дорогою до Тисменицької міської лікарні.

Поліція тоді інформувала, що 43-річний житель Коломиї, рухаючись автомобілем Audi A6 в напрямку Чернівців, на неосвітленій ділянці дороги на своїй смузі руху вчинив наїзд на двох зазначених пішоходів.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. Зазначалося що водій автомобіля був тверезим. Місцеві інтернет-сайти писали, що за кермом автомобіля перебував секретар Коломийської міської ради Івано-Франківської області.

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