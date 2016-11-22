На Івано-Франківщині депутат насмерть збив двох пенсіонерів

Як повідомили УНІАН у відділі управління превентивної діяльності головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, 21 листопада близько 21:00 у селі Одаї Тисменицького району від отриманих внаслідок наїзду автомобіля травм на місці аварії помер 85-річний місцевий житель, а його 71-річний односелець – дорогою до Тисменицької міської лікарні.

Попередньо встановлено, що 43-річний житель Коломиї, рухаючись автомобілем Audi A6 в напрямку Чернівців, на неосвітленій ділянці дороги на своїй смузі руху вчинив наїзд на двох пішоходів.

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«За цим фактом розпочато кримінальне провадження, в ході якого буде встановлено усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Наразі вже відомо, що водій автомобіля був тверезим», - йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією місцевих Інтернет-сайтів за кермом автомобіля перебував секретар Коломийської міської ради Івано-Франківської області.