Медикам не вдалося врятувати життя школярки.

У Полтаві встановлюють обставини смерті 10-річної школярки, якій стало зле на уроці фізкультури.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Зазначається, що дівчинка померла 15 вересня в реанімації Дитячої обласної лікарні.

За попередньою інформацією слідства, дитина навчалася в ліцеї №33 Полтавської міської ради. На уроці фізкультури їй стало зле й вона знепритомніла.

"Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімаційні заходи та викликали карету екстреної медичної допомоги. "Швидка", яка приїхала на виклик, доставила дитину до лікарні, але, на жаль, врятувати життя дівчинки не вдалося", – говориться у повідомленні.

Читайте також"Сім'я дуже бідна": ЗМІ розповіли про батька померлого в таборі "Артек" 12-річного хлопчика (фото, відео)За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують слідчі дії для з’ясування обставин та причини смерті дитини.

Раніше повідомлялося, як у Херсонській області 15-річна дівчинка зомліла на сцені табору під час виступу та померла. За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність.

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Автор: Катерина Шварц