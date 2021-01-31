Загиблими виявилися жінка з дитиною, які живуть поруч з річкою.

30 січня у річці Тагамлик у селі Писарівка Полтавської області знайшли тіла двох жінок - матері й доньки.

Про це 31 січня повідомляє ДСНС у Полтавській області. Судово-медичні експерти встановлюють причину смерті. Читайте такожШукали десять днів: у Києві в річці знайшли тіло військовослужбовця (фото)

За словами Світлани Рибалко, речниці ГУ ДСНС у Полтавській області, загиблими виявилися жінка з дитиною, які живуть поруч з річкою. Про це повідомляє PTV.

"Сімʼя живе біля річки. Чоловік сказав, що вони могли піти погуляти. Скоріше за все, жінка з дочкою провалилися під кригу. Свідків цього не було, вже знайшли просто ополонку", — прокоментувала вона подію.

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Автор: Ольга Робейко