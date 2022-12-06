Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком 15 років.

У Києві затримано двох осіб, які побили чоловіка й відібрали сумку з 50 тис. дол. та 850 тис. грн.

Пограбування було вчинено у Деснянському районі Києва, повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

"Опитавши 52-річного потерпілого, встановлено, що на вулиці до нього підійшли незнайомці та почали з ним конфліктувати. Згодом один зі зловмисників завдав декілька ударів металевим предметом чоловіку по голові та руках, а його спільники відібрали у киянина сумку, у якій було 50 000 доларів США та 850 000 гривень. У подальшому нападники втекли на авто, а місцевого мешканця без свідомості забрала карета швидкої медичної допомоги у лікарню", - повідомив начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе.

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Поліція встановила особи нападників та затримала їх. Ними виявилися уродженці Київської області, 1984 років народження, раніше судимі за майнові злочини. У ході досудового розслідування слідчі провели чотири обшуки та вилучили речові докази злочину: одяг, у якому були нападники, частину грошей, мобільні телефони, а також набої до зброї, походження яких нині з’ясовується.

Обом затриманим повідомлено про підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 та ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, а одному з них і за та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 15-ти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, у ході якого встановлюються інші учасники розбійного нападу.

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