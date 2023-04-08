Лікарям вдалось врятувати око дитини.

У Рівному 5-річний хлопчик, граючись з манікюрними ножицям, поцілив собі в око. Дитину з випадінням райдужки і защемленням її у рані доставили до лікарні.

"До спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні надійшов п’ятирічний хлопчик з проникаючим пораненням ока з випадінням райдужки і защемленням її у рані. Батьки, жителі одного із районів області, не зволікали зі зверненням до лікарів, і дитину прооперували вже через кілька годин від моменту поранення", — повідомляють у Рівненській обласній дитячій лікарні.

Лікар-офтальмолог провів одномоментну мікрохірургічну обробку проникаючого поранення з вправленням райдужки і накладенням мікрошвів. Оперативне втручання виконали з використанням операційного мікроскопа та під загальним знеболенням. Це дозволило врятувати око дитині.

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