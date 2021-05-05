Дочекавшись потерпілого, зловмисники підбігли до нього, відібрали сумку з грошима та втекли.

Слідчі столичної поліції повідомили про підозру двом чоловікам, які відібрали у киянина майже 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції зателефонував чоловік та повідомив, що на вулиці Євгенія Харченка невідомі вдарили його та відібрали сумку, де було майже 5 мільйонів гривень.

Потерпілий планував витратити гроші на покупку квартири, але зловмисники про це дізнались та заздалегідь підготувались до злочину. Вони чекали на чоловіка, а після скоєного втекли на авто.

Зловмисників затримали у Одесі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Це - жителі Києва та Одещини, 1966 та 1977 років народження. Один із них раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Аби приховати сліди злочину, вони навіть намагались спалити свій автомобіль», - повідомили у поліції.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Денис Прядко