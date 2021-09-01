Виявлений снаряд містив вибухову речовину.

У Сумах у шкільному музеї виявили небезпечний зенітний снаряд часів Другої світової війни.

Як повідомляє "Суспільне", директор закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М. С. Нестеровського Богдан Сюркало, який працює там два місяці, викликав сьогодні, 1 вересня, вибухотехніків.

За інформацією Сюркала, шкільний музей працює із 1963 року і в ньому для прикладу зберігалися три навчальні міни та зенітний снаряд, для перевірки безпечності яких директор і викликав вибухотехніків.

"Снаряд стояв на нижній поличці поряд з фугасом і мав конус зверху. Конус говорить про те, що це є підривач, і фахівці підтвердили, що підривач перебував у стані, який міг би бути приведений до бойового. Сам снаряд містив вибухову речовину", – розповів Сюркало.

Фахівці-вибухотехніки, які прибули до навчального закладу, встановили, що міни справді є навчальними, а снаряд – небезпечний.

"Міни залишили у школі (видавши відповідні сертифікати), а снаряд вилучили. Знахідку, за словами спеціаліста відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимира Кузьменка, утилізують", – йдеться в повідомленні.

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Автор: Віталій Кохан