Тіла жінок лежали на ліжку у квартирі.

У Тернополі жінка три тижні прожила у квартирі з тілами матері та сестри.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області, інформація про неприємний запах з квартири у будинку на вулиці Братів Бойчуків надійшла до правоохоронців від сусідів.

Люди розповіли, що там живе троє жінок, але останнім часом їх не видно.

Працівники поліції, зайшовши до помешкання, побачили на ліжку тіло матері, 1943 року народження, та її молодшої п'ятдесятирічної доньки.

"За попередньою інформацією, жінки були мертвими приблизно 2-3 тижні. Старша донька жива, але вона не розповідає, від чого та коли померли родичі і чому вона про це нікому не повідомила", - зазначили в поліції.

Вказану жінку бригада "швидкої" доправила до лікарні.

Причини смерті стануть відомі після проведення судово-медичної експертизи. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 115 (природна смерть) Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Одеси в готелі знайшли мертвим чоловіка. За попередніми даними, причиною смерті міг стати тромб, що відірвався.

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Автор: Світлана Макринська