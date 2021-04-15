П'яний 34-річний чоловік хотів довести, що може стрибнути у річку Південний Буг.

У Вінниці місцевий мешканець намагався стрибнути з мосту, бо побився об заклад з товаришем. Стрибок мав принести йому 100 гривень.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. П'яний 34-річний чоловік хотів довести, що може стрибнути у річку Південний Буг. На відео з камер спостереження видно, як відчайдух кілька разів вилазить на огорожу 10-метрового мосту і намагається стрибнути.

На місце пригоди викликали поліцію. Чоловік зліз з огорожі, коли побачив патрульних. У спілкуванні з ними пояснив, що хотів стрибнути через суперечку з товарищем, якого на місці не було.

Правоохоронці провели з чоловіком бесіду і відпустили додому.

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Автор: Дмитро Захаров