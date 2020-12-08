Затриманих доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин.

У Запоріжжі група підлітків зі зброєю намагалася пограбувати три крамниці.

Про це повідомила патрульна поліція Запорізької області.

"На лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що на зупинці громадського транспорту "Набережна" чути постріли. Заявник додав, що до події причетні четверо підлітків й в одного з них є пістолет. Негайно прибувши на виклик, інспектори помітили від'їжджаючий автобус, в якому перебували громадяни, схожі за описом заявника. Патрульні зупинили транспортний засіб, в салоні були 4-ро хлопців", - йдеться в повідомленні.

Під час поверхневої перевірки в одного з них патрульні виявили предмет, схожий на пістолет. Його доставили до Вознесенівського відділення поліції для встановлення обставин події.

Утім через деякий час патрульні отримали виклик про те, що невідомі хуліганили в магазині та намагалися викрасти гроші з касового апарату. Ознайомившись з відео з камер спостереження, патрульні з'ясували, що до події причетні підлітки з попереднього виклику.

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"На пошук порушників було орієнтовано всі екіпажі. Під час відпрацювання інформації, на вулиці Перемоги патрульні почули клич про допомогу. Продавчині двох магазинів вказали на підлітків і повідомили, що вони намагались заволодіти коштами та товаром", - розповіли в поліції.

Побачивши патрульних, порушники почали тікати. Одного з них наздогнали інспектори. Пізніше хлопець зізнався, що він з двома товаришами був учасником подій, що сталися в трьох магазинах.

Згодом патрульні розшукали всіх, причетних до події, осіб. Затриманих доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин.

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Автор: УНІАН