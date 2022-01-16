Рятувальники проводять евакуацію жителів усього будинку.

У центрі Чернівців сьогодні ввечері стався вибух в одній з квартир житлового будинку на вулиці Шептицького, 15.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.

За попередніми даними, повідомлення про вибух газу надійшло на лінію "102" о 19:17.

"Факт вибуху газу на третьому поверсі за вищевказаною адресою підтвердився, є потерпілі. На місці патрульні забезпечують охорону, є "швидка" та пожежна служба, здійснено евакуацію жителів всього будинку", – зазначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада минулого року в м. Нова Одеса Миколаївської області у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5-му поверсі). Внаслідок вибуху зруйновано 4-ий та 5-ий поверхи.

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