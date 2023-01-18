Українські та зарубіжні чиновники вищої ланки відреагували на загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ у трагедії, яка трапилася сьогодні, 18 січня, у Броварах.
Свої співчуття на персональних сторінках у соціальних мережах та в офіційних Telegram-каналах висловили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова "Слуги народу" Давид Арахамія, керівник ОПУ Андрій Єрмак, президент Європарламенту Шарль Мішель, заступник Міністра закордонних справ Андрій Мельник та інші. Перший написав: "У це неможливо повірити... Жахлива трагедія. Величезна втрата. Втрата для рідних і України. Особиста втрата... Денис Монастирський... друже... Це несправедливо. Щирі співчуття близьким".
"Денис Монастирський, Женя Єнін, Юра Любкович більше не з нами... Ніяк не можу в це повірити. Чесні, відповідальні, порядні люди. Віддані своїй роботі. Ті, хто ніколи не зрадить. З перших годин війни в строю. Це величезна втрата для команди і для України. Щирі співчуття та вічна пам'ять родинам усіх, хто постраждав у цій страшній, несправедливій трагедії", — прокоментував загибель Арахамія.
"Ми приєднуємося до скорботи України у зв'язку з трагічною катастрофою гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Ми поділяємо наші найглибші співчуття з сім'ями загиблих, президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і народом України", — сказано в публікації Мішеля.
"Коли припиниться цей макабричний танець смерті в Україні? Сьогодні я втратив свого найкращого друга Євгена Єніна, першого заступника міністра внутрішніх справ. Він загинув під час аварії гелікоптера під Києвом. Як і інші 17 невинних жертв. Мої співчуття його дружині Людмилі та їхнім дітям. Прощай, мій дорогий друже", — висловив емоції Мельник.
"Безперечна трагедія. В авіакатастрофі загинув голова МВС Денис Монастирський, керівництво МВС, діти. Денис Анатолійович та його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони України. Почалося розслідування. Всі версії будуть перевірені. Щирі співчуття родинам загиблих", — прокоментував загибель Подоляк.
"Сталася трагедія — в результаті падіння гелікоптера, загинули діти, загинуло керівництво МВС. Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович... Справжні патріоти, люди честі. Денис, ти був одним з тих, хто ще більше проявився після 24 лютого. Був тут з першої хвилини, працював нон-стоп. Справжній, надійний, інтелігентний, ти багато зробив для нашої перемоги", — сказано в повідомленні Єрмака.
"З глибоким сумом я отримав інформацію про катастрофу гелікоптера в Броварах під Києвом, в результаті якого загинуло кілька людей, включаючи високопоставлених працівників Міністерства внутрішніх справ України. Мої думки — з сім'ями і близькими загиблих", — написав президент Польщі Анджей Дуда.
Аварія гвинтокрила в Броварах: що відомо
Вранці 18 січня в Броварах поруч з дитячим садком впав гвинтокрил. В Нацполиції і ДСНС підтвердили, що на борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ України — голова Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Крім них, на борту гелікоптера перебували ще 3 осіб з оперативної групи МВС і 3 співробітників ДСНС.
Станом на 12:00 повідомлялося про 15 загиблих, 3 з яких — діти. Ще 25 осіб, 15 дорослих і 10 дітей, отримали травми.
В ОПУ заявили, що гелікоптер летів в одну з "гарячих" точок. А в Кабміні створюють спеціальну групу для розслідування катастрофи.
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив: "Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. На даний момент ми розглядаємо всі можливі версії аварії гелікоптера. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ".