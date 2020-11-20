Встановлюються деталі інциденту.

У Лодзинському воєводстві Польщі поліція намагалася затримати українця, який перебував там на заробітках, проте він помер.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

За попередньою інформацією, перед тим, як надіти наручники, поліцейські застосували електрошокер. 40-річному українцю стало погано, після чого він помер.

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Інцидент знаходиться під особистим контролем українського консула у Варшаві. Дмитро Горбаль розповів, що після висновків експертів буде зрозуміло, чи зможе сім'я загиблого очікувати компенсацію.

"Якщо це було перевищення, то буде питання про компенсацію, але поки про це ще не можна говорити, тому що немає результатів експертизи", - говорить дипломат.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель двох українок у Польщі в результаті зіткнення вантажного автомобіля і мікроавтобуса.

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Автор: Юрій Годован