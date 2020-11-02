За фактом ДТП польські правоохоронці порушили кримінальну справу.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель двох українок у Польщі внаслідок зіткнення вантажного автомобіля та мікроавтобуса.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

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«30 жовтня близько 17:00 варшавського часу в місцевості Старий Нацпольськ Мазовецького воєводства сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса. В результаті ДТП загинуло 4 особи, з яких дві громадянки України», - заявили у відомстві.

За даними МЗС, рідні загиблих офіційно поінформовані.

«За фактом ДТП порушено кримінальну справу. Ситуація перебуває на контролі посольства України у Республіці Польща», - додали в міністерстві.

Загибель українок у Польщі: що відомо про аварію

30 жовтня населеному пункті Старі-Нацпольске внаслідок зіткнення вантажівки DAF і легковика Ford Transit, четверо людей загинули на місці - 52-річний водій і 25-річний пасажир (обидва місцеві громадяни) і двоє громадянок України.

Водій вантажівки, 64-річний українець, хотів уникнути зіткнення з іншою вантажівкою, яка їхала перед ним, і повернув ліворуч. Однак, зачепивши іншу вантажівку, на зустрічній смузі його DAF зіштовхнувся з Ford Transit.

Водія DAF госпіталізували з травмами.

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Автор: Віталій Саєнко