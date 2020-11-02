За повідомленням очевидців, водій рухався на шаленій швидкості і не намагався пригальмувати.

У Чернівцях водій легковика Renault сьогодні ввечері на шаленій швидкості протаранив ворота центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, проїхався по його території та допустив лобове зіткнення зі стіною центрального, 5-го корпусу.

Як передає з місця події кореспондент УНІАН, автопригода сталася приблизно о 17:20.

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За словами очевидців, водій легковика, рухаючись вулицею Університетською, на шаленій швидкості врізався у ковані ворота ЧНУ. Далі він, не збавляючи швидкості, проїхався по доріжці зі щебеню та допустив зіткнення із стіною п’ятого корпусу.

За попередніми даними, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На місці пригоди працюють співробітники патрульної поліції, а також слідчо-оперативна група.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: довідка

Центральний корпус Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації) вважається однією з головних окрас Чернівців та Чернівецької області. У червні 2011 року комітет Світової спадщини ЮНЕСКО прийняв рішення про включення до списку Світової культурної спадщини центрального корпусу університету.

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Автор: Микола Кобилюк