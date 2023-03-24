Адміністрація спортзалу розмітила спірну табличку з приводу правил поведінки всередині приміщення й поставила в одну категорію вагітних жінок з ЛГБТ-представниками.

В Івано-Франківську один з місцевих спортзалів потрапив у скандал через неоднозначне оголошення-табличку з приводу правил поведінки для представників ЛГБТ-спільноти.

На напис звернула увагу місцева правозахисна організація KyivPride в Instagram. Там заявили про "гомофобний" зміст таблички, яка повідомляє відвідувачам спортзалу про те, що інвентар після тренувань можуть не прибирати вагітні жінки, а також люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

"По-перше, сам вираз "нетрадиційна сексуальна орієнтація" гомофобний, тому що гомосексуальність цілком традиційна сексуальність. По-друге, тут гомосексуальних людей порівнюють з вагітними жінками, підігруючи стереотипу про фемінність", - кажуть правозахисники.

Також в організації підкреслили, що подібні оголошення неприпустимі для країни, яка прагне стати членом ЄС, адже там подібні висловлювання щодо ЛГБТ-представників розцінюються як порушення свобод та прав людини.

У KyivPride кажуть, що вже зверталися до адміністрації спортзалу з вимогами зняти табличку, проте там не бачать у написі нічого "принизливого".

"Ми не бачимо в нашій табличці нічого принизливого ... до того ж у своєму клубі ми самі встановлюємо правила", - йдеться у відповіді спортзалу.

Відзначимо, що в коментарях під публікацією у суспільстві України також спостерігаються "розкол" у думках щодо цього приводу. Одні коментатори реагують категорично: "Не подобається табличка - не відвідуйте зал", - написав один з користувачів соціальної мережі.

Інші ж кажуть, що таке уточнення з приводу ЛГБТ-спільноти в стінах спортзалу дійсно виглядає дивно.

Нардепи зареєстрували нову ініціативу про підтримку ЛГБТ

Відзначимо, що поки деякі українці сперечаються про "традиційні" та "нетрадиційні" сімейні цінності український парламент зареєстрував закон про оформлення "партнерських" відносин серед ЛГБТ-представників.

Відповідну ініціативу внесли до Верховної Ради 13 березня. У ній говориться, що таке "партнерство" ще не є офіційним шлюбом, проте дозволяє представникам ЛГБТ оформити свої відносини, як добровільний сімейний союз.

Вас також можуть зацікавити новини: