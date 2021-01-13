На бульварі Дружби народів в Києві патрульні надали допомогу чоловікові, який спробував накласти на себе руки та викинувся з вікна п’ятого поверху.
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Як повідомляється у Facebook Патрульної поліції Києва, вчора вночі на лінію 102 надійшов виклик від стурбованого чоловіка, який повідомив, що його син серйозно налаштований піти з життя.
Патрульні Денис Гуменюк та Ірина Мостєпан вже через декілька хвилин прибули до помешкання сина заявника. Інспектори стукали у двері, але відповіді не отримали. Зважаючи на обставини виклику та ймовірність загрози для життя людини, патрульні вирішили зайти в квартиру. Двері були не замкнені.
Як з’ясували правоохоронці, чоловік випав з вікна. Ірина та Денис виявили, що чоловік хоч і отримав травми, але живий і перебуває у свідомості. До приїзду медиків інспектори надавали йому домедичну допомогу та підтримували розмовами. На місце викликали батька, який терміново виїхав до Києва. Примітно, що чоловік перебував у неадекватному стані.
«Ви ангели, так? Як вас звати?... Я каюся!», - заявив постраждалий інспекторам.
Громадянин розповів патрульним, що вистрибнув з п'ятого поверху через негаразди в особистому житті та інші проблеми. Скільки часу він безпорадно пролежав до того, як патрульні знайшли його, пригадати не зміг.
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