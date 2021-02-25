Інформації про постраждалих в інциденті немає.

На проспекті Гагаріна в Києві у автобуса на маршруті 529 під час руху відвалилося заднє колесо.

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Про інцидент повідомляється на сторінці «Киев Оперативный» в Facebook. Там же опубліковано фото з місця подій. Зазначається, що в салоні автомобіля в момент події перебували пасажири.

Інформації про постраждалих немає.

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Автор: УНІАН