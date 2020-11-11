Водій швидкої з увімкненими проблисковими маячками намагався чимшвидше проїхати перехрестя.

На перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської у Києві легкове авто влетіло у машину швидкої допомоги, постраждали п’ятеро людей.

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Інцидент стався у ніч на 11 листопада. Відео з місця подій оприлюднила у Facebook Патрульна поліція України.

Зазначається, що водій швидкої з увімкненими проблисковими маячками, намагався чимшвидше проїхати перехрестя, де щойно загорівся заборонний сигнал світлофору. Водночас кермувальник Porsche швидко розпочав рух на зелений.

Обставини пригоди встановлюють слідчі.

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Автор: Дмитро Захаров