На перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської у Києві легкове авто влетіло у машину швидкої допомоги, постраждали п’ятеро людей.
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Інцидент стався у ніч на 11 листопада. Відео з місця подій оприлюднила у Facebook Патрульна поліція України.
Зазначається, що водій швидкої з увімкненими проблисковими маячками, намагався чимшвидше проїхати перехрестя, де щойно загорівся заборонний сигнал світлофору. Водночас кермувальник Porsche швидко розпочав рух на зелений.
Обставини пригоди встановлюють слідчі.
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