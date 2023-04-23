Відповідальність за теракт на себе поки ніхто не брав.

У Малі стався потрійний теракт. Внаслідок атаки в місті Севаре в центральній частині країни загинули щонайменше дев'ятеро людей.

Як повідомляє Reuters, понад 60 осіб дістали поранення. Також в результаті теракту зруйновано близько 20 будівель.

Речник губернатора Якуба Майга наголосив, що всі жертви й поранені – цивільні особи. Зазначається, що поки що відповідальності за теракт на себе ніхто не брав.

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Теракти в світі

На початку квітня 2023 року в Ізраїлі сталися одразу два теракти. Два напади з різницею в кілька хвилин сталися в місті Тель-Авів.

Крім того, 17 квітня стало відомо, що в Сирії США ліквідували одного з лідерів ІДІЛ, який відповідав за підготовку терактів у Європі. Терориста та ще двох осіб ліквідували в ході вертолітного рейду американської армії.

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