Чоловік пояснив, що збирав зброю, аби "прийняти внутрішню частину себе, що пов'язана з силою".

В Миколаєві 35-річний психолог зберігав у власній квартирі величезний арсенал стрілецької та холодної зброї, а також гранати та близько сотні набоїв різного калібру. Усю «колекцію» вилучили правоохоронці.

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Як повідомляє прес-служба Поліції Миколаївської області, 35-річний чоловік пояснив, що тримав зброю «для колекції» та планував зайнятись продажем.

«Зі слів господаря, він відомий практикуючий психолог, який вже видав декілька книжок та збирався писати наступну, але не міг почати, не прийнявши внутрішню частину себе, яка пов'язана з силою. Колекціонував зброю та боєприпаси з дитинства, планував зібране реалізувати, а ще, як каже сам, це було спробою втілити красу і силу в одному, а також закарбувати історію. Про своє хобі чоловік охоче розповідав підписникам у соціальних мережах, про що стало відомо і правоохоронцям», - йдеться в повідомленні поліції.

5 листопада поліція прибула до психолога з санкцією на обшук. Серед вилученого спеціалісти-вибухотехніки виявили підривач до ручної осколкової гранати, який містить заряд вибухової речовини та відноситься до категорії вибухонебезпечних предметів й підлягає негайному знищенню.

Крім того, в чоловіка вилучили гвинтівки, гранатомети, автомат та пістолети-кулемети.

Зброю та вибухівку направлять на експертизу, боєприпаси частково знищили через небезпеку транспортування. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами". Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

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Автор: Дмитро Захаров