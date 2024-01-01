Поліція повідомляє, що інформація щодо застосування феєрверку у столиці не підтвердилася.

В новорічну ніч у місті Черкаси 39-річний громадянин Російської Федерації застосував піротехнічний засіб. Про це повідомив департамент комунікації Національної поліції України.

"Встановлено, що 1 січня о 00:10 у місті Черкаси 39-річний громадянин Російської Федерації застосував піротехнічний засіб", - сказано в повідомленні. При цьому в поліції зазначили, що в Україні чоловік перебуває на законних підставах.

На нього поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів).

Відео дня

В поліції зазначають, що загалом у ніч з 31 грудня на 1 січнядо поліції надійшло 43 повідомлення щодо подій під час святкування Нового року, з них – 29 щодо порушень тиші, чотири повідомлення стосувалися конфліктів, два – дрібні хуліганства.

"Крім того, надійшло вісім повідомлень щодо застосувань піротехнічних засобів, з них підтвердилось одне", - зазначають в Нацполіції.

При цьому повідомляють, що інформація щодо застосування феєрверку у столиці не підтвердилася, а відео, яке ширилося в соцмережах нібито про запуск салютів – виявилося минулорічним.

Заборона феєрверків в Україні - деталі

З 6 листопада в Україні набрав чинності закон, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків й петард.

Заборонено використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

заборонено продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

заборонено продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

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