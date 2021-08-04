В Оболонському районі Києва палають склади, гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Києві.
Зазначається, що 4 серпня о 12:43 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вул. Куренівська, 21, сталася пожежа.
По прибуттю рятувальників було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховій складській будівлі, яка не діє, розміром 45х12 м.
"Наразі триває локалізація пожежі на площі 1200 кв.м. Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів. Найближчий гідрант знаходиться на відстані 400 м від місця пожежі, тим самим витрачається час рятувальників на прокладання магістральних ліній та пошуку вододжерел", - наголосили у ДСНС.
Зауважується, що для гасіння пожежі залучено 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 осіб особового складу.
Як раніше повідомляв УНІАН, у селі Нерубайське Одеської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в триповерховій складській будівлі.
До гасіння залучалися 84 рятувальники та 22 одиниці техніки ДСНС. Жертв та постраждалих у результаті пожежі немає.