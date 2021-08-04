Триває локалізація пожежі на площі 1 тис. 200 кв.м.

В Оболонському районі Києва палають склади, гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Києві.

Зазначається, що 4 серпня о 12:43 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вул. Куренівська, 21, сталася пожежа.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховій складській будівлі, яка не діє, розміром 45х12 м.

"Наразі триває локалізація пожежі на площі 1200 кв.м. Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів. Найближчий гідрант знаходиться на відстані 400 м від місця пожежі, тим самим витрачається час рятувальників на прокладання магістральних ліній та пошуку вододжерел", - наголосили у ДСНС.

Зауважується, що для гасіння пожежі залучено 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 осіб особового складу.

Як раніше повідомляв УНІАН, у селі Нерубайське Одеської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в триповерховій складській будівлі.

До гасіння залучалися 84 рятувальники та 22 одиниці техніки ДСНС. Жертв та постраждалих у результаті пожежі немає.

Автор: Таня Поляковська