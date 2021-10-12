Дипломатична установа РФ в Одесі була "атакована" вночі, повідомили у поліції.

Невідомий в ніч на вівторок, 12 жовтня, облив червоною фарбою ворота Генерального консульства Російської Федерації в Одесі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області, до правоохоронних органів надійшла заява про хуліганські дії на Гагарінському плато, біля російського Генконсульства.

За відомостями правоохоронців, невідомий кинув у ворота дипломатичної установи пакети з червоною фарбою, а потім зник з місця злочину.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України. Особа зловмисника встановлюється.

Нагадаємо, відносини України та Росії зіпсувалися після Революції гідності (18 лютого 2014 – 23 лютого того ж року), в результаті якої владу в нашій державі втратив проросійський президент Віктор Янукович. Янукович втік до Росії.

Навесні 2014-го РФ пішла на агресію проти України – захопила Крим та почала розхитувати ситуацію на частині Донецької та Луганської областей. На Донбасі проросійські бойовики захопили адмінбудівлі та створили так звані "ДНР" та "ЛНР", і розпочалася війна.

Після агресії Росії в Україні біля дипломатичних будівель РФ не раз проходили акції протесту, люди обливали їх червоною фарбою, яка символізувала кровопролиття.

Наприкінці червня у Києві біля Посольства Російської Федерації очільнику держави-агресора Володимиру Путіну нагадали, що на нього чекає покарання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк