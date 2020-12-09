На місце двічі викликали поліцію, але вона так і не приїхала.

В Одесі літній чоловік присів на вуличну лаву і втратив свідомість. Очевидці викликали "швидку", але вона приїхала занадто пізно. Медики констатували смерть чоловіка.

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Про це повідомляє «048.ua». Інцидент стався на проспекті Шевченка – близько 9 ранку перехожі помітили, що на лавці лежить пристойно одягнений чоловік у віці, який не подає жодних ознак життя. На місце викликали "швидку".

За 25 хвилин ніхто так і не приїхав. Тоді небайдужа жінка спробувала самостійно знайти у чоловіка пульс, а потім відшукала його телефон і зателефонувала за останнім набраним номером. Трубку взяв син чоловіка.

До цього моменту з моменту виклику "швидкої" пройшло близько 45 хвилин. Люди пробували дзвонити на лінію 103 ще два рази, а також двічі викликали поліцію, яка так і не приїхала.

О 9:48 на місце прибула невістка літнього чоловіка. Водночас приїхала і карета швидкої. О 9:50 медики констатували смерть.

Зазначається, що чоловік пролежав на лавочці близько години, перш ніж "швидка" змогла дістатися до місця виклику.

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Автор: Дмитро Захаров