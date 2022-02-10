Підозрюваного, якого спочатку забрали до поліції, відпустили під особисте зобов'язання.

В Одесі чоловік жорстоко побив і покусав поліцейського, який приїхав на виклик.

Про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Зазначається, що злочин було скоєно в будинку на вулиці Петрашевського, 44, куди на виклик прибув наряд поліції. Господар будинку, 1963 року народження, поводився неадекватно, агресивно, кидався на правоохоронців і не реагував на їхні зауваження.

Потім завдав ряд ударів у голову та область грудної клітини інспектору 1997 року народження, а також вкусив його за руку.

Поліцейський госпіталізований. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої, укушена рана правої руки.

При цьому підозрюваний, якого доставили в поліцію, відпущений під особисте зобов'язання.

Читайте такожВ Одесі наркоман покусав перехожих через цигарку (фото)Раніше УНІАН писав, як в Одеській області військовий під наркотиками покусав поліцейського, який приїхав на виклик.

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