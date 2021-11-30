Сума збитку становить кілька тисяч доларів.

Правоохоронці затримали чоловіка, який три дні поспіль трощив машини в Тернополі. Чоловік таким чином боровся з неправильно припаркованими, на його думку, машинами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

40-річний водій три дні знищував чужі машини в різних мікрорайонах Тернополя, які, на його думку, були неправильно припарковані.

Чоловік возив з собою каністру з бензином і обливав автомобілі. Йому вдалося спалити два авто, а в ще трьох розбив скло - лобове, бічне та заднє. Всі машини були різних марок. Крім того, він підпалив контейнер зі сміттям.

Читайте такожУ Києві п'яний автомийник вірусів "покататися" на "Теслі" клієнта і потрапив в аварію (фото)За попередніми підрахунками, сума збитку становить кілька тисяч доларів. Чоловіка затримали, його чекає обрання запобіжного заходу та психіатрична експертиза.

За даними поліції, палій ніде не працював, не судимий та на обліку в психіатричних лікарнях не перебував.

Як раніше повідомляв УНІАН, у центрі Києва водій на автомобілі Toyota тікав від співробітників поліції та розбив чотири автомобілі. Серйозна ДТП у Києві сталася на вулиці Грушевського

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Автор: Анастасія Горбачова