Тіло чоловіка виявили на орендованому пляжі.

Сьогодні в Одесі на центральному пляжі виявили 83-річного потопельника.

Як повідомили журналістам у прес-службі мерії міста, надзвичайна подія сталася на пляжі «Аркадія». Тіло виявили в районі пляжного комплексу Red Line – вказана частина узбережжя перебуває в оренді у комерсантів.

«Інформація про мертвого чоловіка співробітниками рятувально-водолазної служби була отримана о 08:48. Муніципальні рятувальники прибули на місце о 09:03 і одразу викликали поліцію. Рятувальник витягнув з води літнього чоловіка, одягненого в плавки», - повідомили в прес-службі.

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На місце НП прибув слідчий. Як зазначається, загиблого упізнали. Це пенсіонер, 1938 року народження, який, імовірно, потонув вночі.

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Автор: Лариса Козова