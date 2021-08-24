Величезні банери невідомі прикріпили до огорожі мостів.

В Одесі поліція розшукує зловмисників, які розвісили в місті банери з образами президента України Володимира Зеленського.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, кілька банерів сьогодні вранці були виявлені в різних районах міста.

"Правоохоронці встановлюють особи підозрюваних, які в публічних місцях розмістили банери зухвалого і цинічного змісту", - сказано в повідомленні.

Вживаються заходи щодо демонтажу плакатів. За фактом розпочато розслідування за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомили в соціальних мережах очевидці, величезні банери городяни бачили прикріпленими, зокрема, на огорожі мостів.

На плакатах - образливі написи на адресу Володимира Зеленського, аналогічні кричалці із застосуванням ненормативної лексики, яку активісти часто використовують на адресу президента РФ Володимира Путіна.

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Автор: Лариса Козова