Сьогодні в Одесі рятувальники вивільнили з ліфта, що обірвався в 10-поверховому житловому будинку, 8 осіб.
Читайте такожУ Києві двоє чоловіків впали в шахту ліфта, один із них загинувЯк повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС, в Одеській області, 28 квітня о 08:08 до служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що по вулиці Говорова, 10/Г обірвався ліфт.
Як з'ясувалося, в 10-поверховому житловому будинку з паркінгом обірвався ліфт з 1-го поверху вниз ліфтової шахти - підйомник пролетів приблизно 7 м.
Працівники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері ліфта і вивільнили 8 чоловіків (у віці від 20 до 30 років). Люди самостійно вийшли з ліфта. На місці події співробітниками швидкої медичної допомоги проводиться огляд людей.
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