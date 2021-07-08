Дівчата дивом не постраждали / скріншот з відео
В Одесі, недалеко від вокзалу, обвалився фасад будівлі, ледь не вбивши двох дівчат.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Х*йов*я Одеса".
Відзначається, що інцидент стався на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.
скріншот Google карти
"На вулицю без каски виходити вже небезпечно", - йдеться в коментарі до відео.
На записі з автомобільного відеореєстратора видно, що в момент падіння шматків фасаду під будівлею проходили дві дівчини, які дивом не постраждали.
В Одесі частково обрушився фасад будівлі на перехожих
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