Інцидент стався на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.

В Одесі, недалеко від вокзалу, обвалився фасад будівлі, ледь не вбивши двох дівчат.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Х*йов*я Одеса".

Відзначається, що інцидент стався на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.

"На вулицю без каски виходити вже небезпечно", - йдеться в коментарі до відео.

На записі з автомобільного відеореєстратора видно, що в момент падіння шматків фасаду під будівлею проходили дві дівчини, які дивом не постраждали.

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Автор: Денис Прядко