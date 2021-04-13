В результаті події ніхто не постраждав.

В Одесі з будівлі на Дерибасівській обрушився фрагмент фасаду.

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Увечері з фасаду кутового триповерхового будинку, розташованого за адресою Дерибасівська,15/ Катерининська,19, впали шматки карниза.

В результаті події ніхто не постраждав. Уламки зачепили припарковані автомобілі.

"Співробітники КП "ЖКС "Порто-Франківський" оперативно огородили небезпечну ділянку. Представник власника будівлі запевнив, що вранці 13.04 на місці працюватиме спецтехніка та робітники, які ліквідують аварійні елементи фасаду", - повідомили в Департаменті міського господарства.

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Автор: Людмила Жерновська