В Одесі з будівлі на Дерибасівській обрушився фрагмент фасаду.
Читайте такожУ Харкові на ходу загорілася маршрутка з людьми (відео)Про це пише Думська.
Увечері з фасаду кутового триповерхового будинку, розташованого за адресою Дерибасівська,15/ Катерининська,19, впали шматки карниза.
В результаті події ніхто не постраждав. Уламки зачепили припарковані автомобілі.
"Співробітники КП "ЖКС "Порто-Франківський" оперативно огородили небезпечну ділянку. Представник власника будівлі запевнив, що вранці 13.04 на місці працюватиме спецтехніка та робітники, які ліквідують аварійні елементи фасаду", - повідомили в Департаменті міського господарства.
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