У центрі Одеси з торговельного центру евакуювали людей через коробку, що її забув 79-річний чоловік.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні в торговому центрі на Грецькій площі.
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Про підозрілу коробку в фінансовій установі, яка розташована на першому поверсі торговельного центру, повідомив у правоохоронні органи працівник охоронного сервісу. На місці події працювали вибухотехніки і слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці провели евакуацію персоналу і відвідувачів й оглянули підозрілий предмет.
З'ясувалося: коробка належить 79-річному відвідувачеві банку, який просто забув її забрати, і нічого небезпечного не містить.
Як уточнили УНІАН у поліції, коробку забув пенсіонер у торговельному центрі «Афіна».
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