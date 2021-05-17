Пенсіонер забув свої речі в банку, розташованому на першому поверсі торгового центру.

У центрі Одеси з торговельного центру евакуювали людей через коробку, що її забув 79-річний чоловік.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні в торговому центрі на Грецькій площі.

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Про підозрілу коробку в фінансовій установі, яка розташована на першому поверсі торговельного центру, повідомив у правоохоронні органи працівник охоронного сервісу. На місці події працювали вибухотехніки і слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці провели евакуацію персоналу і відвідувачів й оглянули підозрілий предмет.

З'ясувалося: коробка належить 79-річному відвідувачеві банку, який просто забув її забрати, і нічого небезпечного не містить.

Як уточнили УНІАН у поліції, коробку забув пенсіонер у торговельному центрі «Афіна».

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Автор: Лариса Козова