НП сталася на вулиці Генерала Петрова.

В Одеса пенсіонерка вчинила самогубство, викинувшись з вікна на 7-му поверсі. Як повідомили УНІАН в поліції Одеси, НП сталася на вулиці Генерала Петрова.

Зазначається, що до правоохоронних органів надійшло повідомлення про загибель жінки, її виявили мертвою біля багатоповерхового житлового будинку.

За попередніми даними, вона вчинила самогубство. Проводиться розслідування.

Як повідомляти у соціальних мережах очевидці, НП сталася на Генерала Петрова, 78.

"70-річна пенсіонерка викинулася з вікна своєї квартири з 7-го поверху", - пишуть очевидці.

Читайте такожУ Запоріжжя підліток переживши клінічну смерть на уроці: в ОДА взялися розслідувати

Раніше на Рівненщині 80-річна бабуся травмувалася при спробі суїциду і потрапила до лікарні. До приїзду швидкої, жінку дістали з колодязя її ж близькі.

Пацієнтка перебувала в шоковому стані, у неї діагностували забій колінного суглоба, загальне переохолодження, удари і осадження голови і кінцівок, підвищений артеріальний тиск.

Автор: Лариса Козова