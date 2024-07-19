За даними поліцейських, конфлікт стався через водія, який відмовився пройти тест на стан наркотичного сп'яніння.

У центрі Одеси, в районі ринку "Привоз", через затримання ймовірного порушника люди перекрили дорогу правоохоронцям, сталася сутичка зі стріляниною. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців.

"На "Привозі" треш…, стрілянина… Пов’язали чоловіка (попередньо, ухилянт по базі), він чинив опір. Почали застосовувати газ, потім чоловік вирвався і вистрілив у повітря…", - повідомляють очевидці.

На оприлюдненому відео зафіксовано, що біля ринку поруч з поліцейським авто зібралося багато людей. Вони кричать, вимагають когось відпустити. Через те, що натовп перекрив проїжджу частину, машини пересуваються трамвайними коліями.

Також на відео можна побачити, як напівоголений чоловік тримає пістолет і стріляє вгору. Крім того, зафіксовано, як хтось розпорошує газ із балончика. На місці події утворився затор.

У соцмережах, посилаючись на слова працівників ринку, повідомляють, що чоловік, через якого стався інцидент, працює на "Привозі". Його нібито намагалися затримати на одній з вулиць неподалік від місця події.

У регіональному главку Національної поліції повідомили, що обставини стрілянини біля ринку встановлюються.

"Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку "Привоз" трапився конфлікт за участі перехожих: група осіб намагалася завадити поліцейським. Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. Відповідно патрульний поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря", - йдеться у повідомленні.

На місце події скеровані додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції.

Оновлено о 11:44. У пресслужбі патрульної поліції Одеської області розповіли, що сьогодні біля ринку правоохоронці зупинили автомобіль BMW. У водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння.

"Чоловік нецензурно висловлювався, чинив супротив, пройти освідування відмовлявся. Біля службового авто зібрався натовп, який намагався допомогти чоловіку втекти. Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала формений одяг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патрульний застосував щодо порушниці спецзасіб — балончик з газом дратівливої дії, повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил.

У відомстві наголосили, що поліцейський діяв відповідно до п. 13 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію.

Також уточнюється, що під час штовханини водій намагався втекти. Його та ще двох осіб доставили до відділення поліції.

За інформацією Нацполіції, подію кваліфіковано як насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 Кримінального кодексу України). Жінку, яка відібрала у патрульного зброю та розірвала формений одяг, затримано. Фігурантці готується повідомлення про підозру.

Стосовно водія, який порушив Правила дорожнього руху та відмовився проходити освідування на стан спʼяніння, складено адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також триває службова перевірка для надання оцінки діям патрульних поліцейських.

Заворушення через мобілізацію на Закарпатті

В ніч на 4 травня у Виноградові Закарпатської області стався конфлікт зі стріляниною між ромами та працівниками ТЦК. Заворушення сталися через мобілізацію чоловіка із села Онок Берегівського району – представники ТЦК зупинили його на місцевому базарі. Роми стверджували, що чоловік хворий і не може бути мобілізований. Вони прибули на територію центру та заблокували виїзд з військкомату. На відео, яке оприлюднили у соцмережах, було чутно звуки пострілів, після чого люди почали розбігатися. Згодом стало відомо, що поліція розпочала провадження, ромам загрожує кримінальна відповідальність.

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